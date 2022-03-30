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Один из крупнейших банков Северной Европы прогнозирует снижение экономического роста в Финляндии из-за ситуации на Украине

Новости. Экономика
11:02, 05 Апреля 2022
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

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Эксперты банка отмечают, что соседняя с Россией страна потеряла крупного торгового партнера.

Один из крупнейших банков Северной Европы Danske Bank прогнозирует снижение экономического роста в Финляндии из-за ситуации на Украине. Как пишет Yle, показатель роста уменьшится с 2,8% до 1,7%.

Эксперты банка отмечают, что экономика Финляндии больше других Северных стран пострадала из-за обстановки на Украине. Финны потеряли крупного торгового партнера. В отличие от Финляндии, прогноз экономического роста для Норвегии остался без изменений, а для Дании даже вырос на один процентный пункт.

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