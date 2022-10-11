Один из районов Петрозаводска остался без отопления

Повреждение на сетях стало причиной отключения теплоснабжения на нескольких улицах Петрозаводска.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, сегодня, 14 октября, с 9.10 утра произошло отключение тепла в Железнодорожном районе Петрозаводска.

Причиной указывается устранение повреждения на сетях «ПКС — тепловые сети».

В ЕДДС уточнили, что тепло в дома вернется сегодня в районе 17.00 вечера.