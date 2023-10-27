Один из троллейбусов в Петрозаводске временно снимут с линии

Троллейбус не будет ходить в дни осенних школьных каникул.

О временной отмене одного из троллейбусных маршрутов сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Речь идет о троллейбусе № 7а. Его временно снимут с линии.



Как уточнили на предприятии общественного транспорта, троллейбус отменят на время осенних школьных каникул. Троллейбус не будет ходить по маршруту с 28 октября по 5 ноября.



Напомним, маршрут соединяет Кукковку и Ключевую.