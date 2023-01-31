Одиннадцать медалей стали трофеями ушуистов из Карелии на первенстве Северо-запада

Карельские спортсмены прекрасно выступили на Чемпионате и Первенстве СЗФО в Мурманске.

Как рассказали в Минспорта Карелии, соревнования по ушу завершились в Мурманске — более 200 спортсменов со всего СЗФО сражались за путевки на Чемпионат и Первенство России. Карельские спортсмены завоевали 11 медалей.

В возрастной категории среди девушек 12-13 лет Виктория Соколова забрала золотую медаль, Ксения Богданова забрала серебро, а Софья Панас завоевала бронзу.

Среди юношей 12-13 лет Глеб Онькин занял первое место, а Сергей Балышев поднялся на вторую ступень пьедестала.

Среди юношей 14-15 лет Антон Костин стал победителем, Даниил Сергеев и Савелий Андреев заняли вторые места.

Серебро и бронзу среди юниоров 16-17 лет заняли Егор Борисов и Павел Гажим.

Екатерина Зимина заняла второе место.

В паблике поздравили спортсменов и их тренеров — Андрея Сырича, Инну Шишкину, Дениса Шишкина, Натига Велиева, Руслана Гевкана.