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Одиночный пикет против закрытия районного детсада прошел в Петрозаводске

Новости. Общество
09:34, 16 Мая 2021
фото: Alars© в Суоярви / ВК
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В столице Карелии экс-депутат городского совета Суоярви Владимир Заваркин вышел на одиночный пикет в защиту корпуса районного детского сада.

Житель Суоряви Владимир Заваркин провел одиночный пикет у стен карельского правительства в центре Петрозаводска. Он развернул плакат с надписью «У всех детей права одинаковы!». Об этом информирует паблик «Alars© в Суоярви».

Участник акции выступил в защиту жителей Суоярви, которые водят детей в корпус десткого сада «Елочка». Местные власти намерены закрыть это учреждение и перевести детей в другой корпус, находящийся в другой части города. Родители категорически против действий местных чиновников. 

«Он ехал на встречу с Иваном Сивиным, главным федеральным инспектором по Республике Карелия. Чиновник дежурно пообещал разобраться. Владимир зашел также к уполономоченной по правам человека Ларисе Бойченко. Она, наоборот, дежурно отмахнулась от проблем малого городка. Постоял Владимир Заваркин с плакатом против закрытия садика у здания правительства», — говорится в сообщении паблика «Нетипичная Питкяранта».

Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии заведения в Суоярви и переводе детей в другие корпуса будут нарушаться нормативы по площади группы и спальни, которые должны составлять 2 квадратных метра на ребенка. Об этом ранее сообщал «МК в Карелии».

Также возникают вопросы к транспортной доступности. Детям и их родителям придется добираться до других корпусов детского сада на автобусе. При этом никаких подтверждений того, что городским перевозчиком будут организованы дополнительные рейсы для дошкольников, не было. Нет и тротуаров, и пешеходных переходов, которые сделали бы безопасной пешую прогулку. На одном из участков вдоль региональной дороги отсутствует освещение.

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