Магазин известной торговой сети продавал сигареты рядом с детсадом Костомукши

Сотрудники надзорного органа подали на федеральную сеть в суд, который обязал исправить ситуацию.

В декабре Костомукшский городской суд вынес решение по иску территориального отдела Роспотребнадзора.



Суд признал противоправными действия АО «Тандер»: в магазине «Магнит» на бульваре Лазарева, 1 в городе горняков продавали табачные изделия на расстоянии менее 100 метров до границ детского сада.



Необходимое расстояние в 100 метров прописано в законе.

Решение суда вступило в законную силу 15декабря 2023 года, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



Напомним, ранее мы сообщали о таком же случае на Лососинском шоссе в Петрозаводске.