Магазин известной торговой сети продавал сигареты рядом с детсадом Костомукши

Сотрудники надзорного органа подали на федеральную сеть в суд, который обязал исправить ситуацию.
В декабре Костомукшский городской суд вынес решение по иску территориального отдела Роспотребнадзора.
Суд признал противоправными действия АО «Тандер»: в магазине «Магнит» на бульваре Лазарева, 1 в городе горняков продавали табачные изделия на расстоянии менее 100 метров до границ детского сада.
Необходимое расстояние в 100 метров прописано в законе.
Решение суда вступило в законную силу 15декабря 2023 года, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, ранее мы сообщали о таком же случае на Лососинском шоссе в Петрозаводске.
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