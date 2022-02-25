Одинокий мужчина сгорел в деревне Карелии (ФОТО)

Страшный пожар в Кемском районе унес человеческую жизнь.

В деревне Панозеро Кемского района прошлой ночью сгорел жилой дом. Информация об этом появилась в паблике «Общественный контроль Кемь_Лоухи».

В горящем доме погиб мужчина.

Как «Столице на Онего» рассказали местные жители, сгоревший дом был двухквартирным, одноэтажным. Половина дома принадлежала брату погибшего, который живет в другой деревне. Сам погибший жил в квартире один. В другой квартире в доме проживала женщина — она и заметила начинающийся пожар. Жительница Панозера обратилась за помощью к соседям, но дом спасти не удалось.

Причины пожара и обстоятельства гибели жителя Карелии уточняются.