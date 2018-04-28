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Новости. Общество
08:50, 28 Апреля 2018

Одна из крупнейших фармацевтических компаний России может разместить производство в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков провел переговоры с генеральным директором АО "Фармстандарт" Григорием Потаповым.

"Вместе с премьер-министром республики Александром Евгеньевичем Чепиком провели завершающую серию переговоров с генеральным директором крупнейшей российской фармацевтической компании ОАО "Фармстандарт" Г.А.Потаповым. Предложенные условия заинтересовали производителей, и в течение мая будет принято решение по вопросу строительства фармацевтического производства в Карелии (возможные площадки – в Кондопоге или Петрозаводске)", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков в "ВКонтакте".

По его словам, "достигнуты договоренности о взаимодействии компании с Петрозаводским университетом, а также об участии компании в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета республики основе".

"И это не единственные представители фарминдустрии, с которыми сейчас Правительством ведутся переговоры по вопросу размещения производства на территории Карелии", - отметил он.

В настоящее время в республике приняты беспрецедентные меры поддержки инвестиций и развития производства в области фармацевтики. Важным является и наличие системы подготовки специалистов в данной области на базе Петрозаводского университета, сказал он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виталий
2018-04-28 11:09:48
Разместите,а потом уж лапшу вешайте....
grigorjev
2018-04-28 10:22:27
Международное преступление в Карелии. Договор между Россией и Финляндией 1992г., действующий. Ст. 10 Договора; "Стороны (Финляндия и Россия) обязуются поддерживать самобытность финнов и родственных финнам народов в России...". Власти Карелии, России и Финляндии - плюнули на Договор! Бардак в Карелии начал "финн" Худилайнен, продолжает - Парфенчиков... Подлецы и воры - процветают в Карелии.
gaudealis
2018-04-28 10:01:53
Представил себе беседу и аргументы, приводившиеся сторонами.
Потапов: "Нах** мне нужно что-то строить в вашей Карелии! Надо же работникам 'северные' платить, дополнительный оплачиваемый отпуск предоставлять... Из-за этого фонд оплаты труда увеличивается, а это значит, что прибыль падает! А ещё транспортные издержки и прочее!"
Парфенчиков: "Да не, зря вы так, у нас республика нищая и народ за 10 тыс. рублей в месяц готов вкалывать. У молодёжи нет перспектив, выпускники ПетрГУ к вам побегут толпами на з/п в 15 тыс. рублей! На фонде з/п сплошная экономия - это вам не 80 тысяч в месяц специалисту-москвичу ежемесячно отстёгивать! А ещё мы закон о защите конкуренции к чертям собачьим соблюдать не будем, я с антимонопольщиками договорюсь, они глаза закроют, и ваше фармафуфло будет проходить по всем госзаказам!"
grigorjev
2018-04-28 09:37:27
Сначала гражданин должен вернуть долги карелам и финнам. И не нужно республике Карьяла навязывать "коровье седло", в виде отмазки за разворовывание национальной самобытности. Большой список нарушений законов страны этим "юристом"...
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