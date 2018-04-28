Одна из крупнейших фармацевтических компаний России может разместить производство в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел переговоры с генеральным директором АО "Фармстандарт" Григорием Потаповым.

"Вместе с премьер-министром республики Александром Евгеньевичем Чепиком провели завершающую серию переговоров с генеральным директором крупнейшей российской фармацевтической компании ОАО "Фармстандарт" Г.А.Потаповым. Предложенные условия заинтересовали производителей, и в течение мая будет принято решение по вопросу строительства фармацевтического производства в Карелии (возможные площадки – в Кондопоге или Петрозаводске)", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков в "ВКонтакте".

По его словам, "достигнуты договоренности о взаимодействии компании с Петрозаводским университетом, а также об участии компании в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета республики основе".

"И это не единственные представители фарминдустрии, с которыми сейчас Правительством ведутся переговоры по вопросу размещения производства на территории Карелии", - отметил он.

В настоящее время в республике приняты беспрецедентные меры поддержки инвестиций и развития производства в области фармацевтики. Важным является и наличие системы подготовки специалистов в данной области на базе Петрозаводского университета, сказал он.