Одна смерть от коронавируса подтверждена в Карелии за сутки

Общее число официальных жертв коронавируса с начала пандемии в Карелии достигло 1495 человек.

За сутки в Карелии зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1495 человек. Об этом информирует глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 50 инфицированных (13 — дети), из них непривитых — 40 (80%).

В ковидных стационарах получает лечение 288 пациентов, в состоянии средней тяжести — 264 человека, в тяжёлом — 24 (из них непривитых — 24). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131424 человека, за последние сутки — 58.