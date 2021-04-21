Одного из бывших руководящих сотрудников МЧС Карелии приговорили к 5 годам лишения свободы за взятки

Суд приговорил бывшего сотрудника Главного управления МЧС Карелии к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 650 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Верховный Суд Республики Карелия оставил без изменения приговор Костомукшского городского суда по уголовному делу в отношении 34-летнего бывшего замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Карелии.

Он признан виновным в получении взятки в значительном размере, совершенной вымогательством.

Установлено, что в марте 2020 года осужденный провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в баре, Костомукши, в ходе которой выявил ряд нарушений. После проведения проверки он получил от собственника заведения 35 тысяч рублей за укрытие факта несоблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в сентябре-октябре 2020 года он потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше передать ему 150 тысяч рублей за невключение магазина в план проведения проверок на 2021 год, о чём предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В результате 9 октября 2020 года около здания магазина сотрудник МЧС был задержан после получения первой части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Судом первой инстанции мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 5 лет и со штрафом в размере 650 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, рассмотрев жалобу стороны защиты на приговор Костомукшского городского суда, с учетом возражений государственного обвинителя, а также мнения прокурора, участвующего в заседании суда апелляционной инстанции, полагавшего вынесенный приговор законным и обоснованным, согласилась с квалификацией действий осужденного и назначенным ему наказанием.

Ранее сообщалось, что взяточнику из МЧС грозит 15 лет лишения свободы.