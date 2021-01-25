Одному из руководящих сотрудников МЧС Карелии грозит 15 лет лишения свободы за взятки

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток должностным лицом, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела надзорной деятельности по Костомукше, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Карелии.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2020 года замруководителя отдела надзорной деятельности провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в помещении бара, расположенного в Костомукше, в ходе которой выявил ряд нарушений. После проведения проверки сотрудник МЧС получил от собственника заведения 35 тысяч рублей за укрытие факта несоблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в сентябре-октябре 2020 года этот же сотрудник потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше 150 тысяч рублей за невключение магазина в план проведения проверок на 2021 год. О данном факте предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Так, 9 октября 2020 года около здания магазина сотрудник МЧС был задержан после получении первой части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.