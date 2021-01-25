Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Системообразующий" бардак 4
25.01.2021 16:45
Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала результаты проверки ГУП "КарелКоммунЭнерго" 5
25.01.2021 16:58
Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
25.01.2021 21:05
ЕГЭ в России могут отменить 1
25.01.2021 19:10
Полиция Петрозаводска ищет мужчину в кепке с иностранным логотипом (ВИДЕО) 8
25.01.2021 13:18

Одному из руководящих сотрудников МЧС Карелии грозит 15 лет лишения свободы за взятки

Новости. Криминал
13:01, 26 Января 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток должностным лицом, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела надзорной деятельности по Костомукше, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Карелии.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2020 года замруководителя отдела надзорной деятельности провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в помещении бара, расположенного в Костомукше, в ходе которой выявил ряд нарушений. После проведения проверки сотрудник МЧС получил от собственника заведения 35 тысяч рублей за укрытие факта несоблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в сентябре-октябре 2020 года этот же сотрудник потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше 150 тысяч рублей за невключение магазина в план проведения проверок на 2021 год. О данном факте предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Так, 9 октября 2020 года около здания магазина сотрудник МЧС был задержан после получении первой части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп
19.01.2021, 16:35
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"

Аналитика

25.01.2021 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 4
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 16
25.01.2021 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

25.01.2021 15:40
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
"Клиника состоялась хорошо"
09.01.2021 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»