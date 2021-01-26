"Одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем платеж"

Представители рекламного бизнеса Петрозаводска высказались против намерений городских властей повысить плату за размещение рекламных конструкций.

Не успел в Петрозаводске угаснуть конфликт между городскими властями и местными предпринимателями, вызванный ужесточением требований к вывескам на фасадах зданий, как мэрия карельской столицы собралась повысить плату за размещение рекламных конструкций. Эти планы подтвердил заместитель мэра города Евгений Перов на заседании рабочей группы из числа муниципальных чиновников и депутатов, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа.

Однако очередная попытка городских властей порулить рекламным рынком вызвала естественное возмущение его участников.

"Любой человек скажет, что рыночная стоимость определяется аукционом, а не положением администрации, – заявил на встрече председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела Алексей Глушков. – Рынок перегрет. Пандемия, падения рекламные – огромные! Если вы обратили внимание, две трети сторон в городе стоят пустые – рекламодателей нет! Мы ждем поддержки, и спасибо администрации – она пошла навстречу, дав отсрочку на годовой платеж на четыре этапа, поквартально. Это замечательная поддержка! Но одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем этот платеж с 3,5 до 9 раз".

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