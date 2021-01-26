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"Одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем платеж"

Новости. Экономика
12:22, 27 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Представители рекламного бизнеса Петрозаводска высказались против намерений городских властей повысить плату за размещение рекламных конструкций.

Не успел в Петрозаводске угаснуть конфликт между городскими властями и местными предпринимателями, вызванный ужесточением требований к вывескам на фасадах зданий, как мэрия карельской столицы собралась повысить плату за размещение рекламных конструкций. Эти планы подтвердил заместитель мэра города Евгений Перов на заседании рабочей группы из числа муниципальных чиновников и депутатов, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа.

Однако очередная попытка городских властей порулить рекламным рынком вызвала естественное возмущение его участников.

"Любой человек скажет, что рыночная стоимость определяется аукционом, а не положением администрации, – заявил на встрече председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела Алексей Глушков. – Рынок перегрет. Пандемия, падения рекламные – огромные! Если вы обратили внимание, две трети сторон в городе стоят пустые – рекламодателей нет! Мы ждем поддержки, и спасибо администрации – она пошла навстречу, дав отсрочку на годовой платеж на четыре этапа, поквартально. Это замечательная поддержка! Но одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем этот платеж с 3,5 до 9 раз".

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Семён
2021-01-27 13:46:26
Всё у нас как то через ....
zanoza
2021-01-27 13:06:03
Это не открытие, а констатация фактов. В бюджете если где-то убыло, то значит где-то должно прибыть, иначе будет нарушен привычный баланс пополнения средств в казну. Так поступают в бюджете всех уровней.
David
2021-01-27 12:40:42
Очень хорошие новости. Кому нужна наружная реклама? Только Глушкову! В современном мире наружная реклама это атавизм.
Leopol'd
2021-01-27 14:04:11
David, так если оно не востребовано, так рекламщики сами уйдут с рынка. Заказов не будет.
А мэрия ведёт себя так, как будто на рынке излишек и его надо сократить, с помощью поборов. Только Глушков правильно говорит, сейчас не характерный рынок.
театральный критик
2021-01-27 14:26:07
Leopol'dишка, начал перебиваться случайными рекламами пирогов ? Голод не тетка :) Теперь ручонками в рекламе будешь жестикулировать. За еду.
Leopol'd
2021-01-27 15:14:01
театральный критик, прекрати бредить. Театров нет, так ты критикуешь всё подряд, чтобы не забыть?
врунофф
2021-01-27 12:35:17
Пофиг. Смуту пресечем в зародыше. Не нравится - идите работать в школу.
Гость
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