Одну из дорог Петрозаводска закроют для движения на два дня

Со вторника дня в Петрозаводске будет ограничено движение по Древлянской набережной, сообщает мэрия.

Причина временного запрета на проезд - строительство инженерных сетей возводимого многоэтажного дома.

Движение по проезжей части Древлянской набережной будет полностью перекрыто с 8.00 14 августа до 23.40 минут 16 августа.