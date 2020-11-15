Одну из причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии нашли в Китае

Сокращение экспорта товаров в Китай из-за коронавируса стало одной из основных причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии.

Такую оценку экономической ситуации в 2020 году дало министерство экономического развития Карелии при составлении прогноза на 2021-2023 годы.

"Ослабление спроса и последующие ограничения в Китае, а затем и в других странах, негативно повлияли на цены реализации стальной продукции на экспортных направлениях. В зависимости от категории товара цены на стальную продукцию упали на 9—23% по сравнению с уровнями 1 полугодия 2019 года", - пояснили в министерстве.

"Китайский фактор", по мнению ведомства, повлиял и на ухудшение финансовых показателей в лесопромышленном комплексе.

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