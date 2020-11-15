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Одну из причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии нашли в Китае

Новости. Общество
10:01, 16 Ноября 2020
фото: "Республика"/Сергей Юдин
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Сокращение экспорта товаров в Китай из-за коронавируса стало одной из основных причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии.

Такую оценку экономической ситуации в 2020 году дало министерство экономического развития Карелии при составлении прогноза на 2021-2023 годы.

"Ослабление спроса и последующие ограничения в Китае, а затем и в других странах, негативно повлияли на цены реализации стальной продукции на экспортных направлениях. В зависимости от категории товара цены на  стальную продукцию упали на 9—23% по сравнению с уровнями 1 полугодия 2019 года", - пояснили в министерстве.

"Китайский фактор", по мнению ведомства, повлиял и на ухудшение финансовых показателей в лесопромышленном комплексе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-16 10:57:06
Вот заврались , так заврались , Китай и вирус приплели до кучи . Деньги бюджетные промотали на командировки бессмысленно , ума не прибавилось , пользы для региона никакой , одни убытки .
Leopol'd
2020-11-16 10:48:58
В это же время "Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли." Треть мировой экономики объединилась, а вот как откликнулось!
David
2020-11-16 10:33:47
Нет, просто весь берёзовый кап контрабандой в Финляндию ушёл.
Горожанин
2020-11-16 10:23:54
Так это из-за сокращения поставок из Карелии Китай вынужден переориентировать свою экономику на внутреннее потребление?
нетюлень
2020-11-16 11:31:39
Горожанин, Китаю карельские поставки, что слону дробина. Надо же чем-то отговориться, вот и...
Горожанин
2020-11-16 12:20:16
нетюлень, шучу...
протестанутый
2020-11-16 10:15:12
Ряпушкой не обеспечил . Где иван-чай ? - кричали китайцы и требовали вкуснейшие рыбники
Гость
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