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Офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
16:46, 27 Апреля 2020
фото: © Министерство обороны РФ
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Петрозаводский гарнизонный военный суд признал виновным капитана, похитившего деньги из банкомата.

Как сообщил заместитель руководителя 301 военного следственного отдела СК России по Западному военному округу майор юстиции М. Шелпаков около 20.00 23 июля 2019 года офицер Минобороны РФ украл из банкомата на проспекте Ленина семь тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину и добровольно возместил ущерб.

Постановлением Петрозаводского гарнизонного военного суда служащему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата.

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Комментарии

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zanoza
2020-04-27 19:34:45
Обмельчали нынче офицеры,ни совести ,ни чести.
новый
2020-04-27 17:16:05
А простого человека за мешок картошки... или как вы там либерасты обычно в таких случаях истерите ? За мешок картошки, я правильно сказал ? Не за мешок турнепса ?
Ткачев
2020-04-27 17:01:45
Это не деньги. А вот к осени закончатся и будут окончательно разворованы все ЗВР.
Андрей Дубенский
2020-04-27 16:56:12
Уж если в военно-полицейской стране офицерьё так обнищало, чтобы 7 тысяч тырить... ну, правда, с такими наказаниями чего бы и не тырить.
mobikk
2020-04-27 16:55:00
Бред какой. 7 тысяч - 1/10 месячной зарплаты этого офицера. Наверное он их не украл, а присвоил, лежали на лотке в банкомате, он их и прихватил.
Гость
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