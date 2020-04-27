Офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска

Петрозаводский гарнизонный военный суд признал виновным капитана, похитившего деньги из банкомата.

Как сообщил заместитель руководителя 301 военного следственного отдела СК России по Западному военному округу майор юстиции М. Шелпаков около 20.00 23 июля 2019 года офицер Минобороны РФ украл из банкомата на проспекте Ленина семь тысяч рублей.



В ходе следствия мужчина полностью признал вину и добровольно возместил ущерб.



Постановлением Петрозаводского гарнизонного военного суда служащему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата.