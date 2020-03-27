Пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата

В полицию обратилась жительница Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

Женщина попросила дочь внести через банкомат деньги на банковский счет. Та сходила к терминалу и отчиталась, что все сделано. Но вскоре выяснилось, что 10 тысяч рублей не были зачислены на карту и исчезли.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Когда девушка вставляла купюры, две из них платежный терминал не принял, но та не заметила сбой и ушла.



Следом к устройству подошла 67-летняя местная жительница. По версии следствия, она и украла деньги.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пенсионерка не устояла перед соблазном украсть чужой кошелек.