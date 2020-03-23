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В Петрозаводске пенсионерка не устояла перед соблазном украсть чужой кошелек

Новости. Криминал
18:00, 24 Марта 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
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Жительница столицы Карелии воспользовалась забывчивостью пожилого покупателя магазина.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился 65-летний мужчина. Пенсионер забыл свой кошелек в магазине. А когда вернулся туда, оказалось, что его имущество никто не находил.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что кошелек похитила пожилая женщина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 58-летней пенсионерки. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что увидев кошелек, не устояла перед соблазном. Он находился у кассы, в месте сбора купленных товаров и вместе с покупками был убран ей в сумку. Добытые таким образом 5 300 рублей пенсионерка потратила, а портмоне с остальным содержимым она выбросила.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске мужчины пытались вынести из магазина товары на 7,5 тысяч рублей.

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