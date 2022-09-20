Официальная безработица в Карелии сократилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии за 8 месяцев 2022 года составила около 5 тыс. человек.
Это почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-август.
К концу августа в государственной службе занятости состояли на учёте 5654 человека, не занятых трудовой деятельностью, из них 5011 имели статус безработного.
Статистика показывает, что число стоящих на учете сокращается каждый месяц.
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