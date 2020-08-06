Официальная статистика по росту зарплат отличается от того, что предлагают работодатели в Карелии

Темпы роста зарплат, которые предлагают работодатели претендентам на вакансии в Карелии, выше официального показателя о средней номинальной начисленной зарплате в республике.

Такой вывод следует из сравнения официальной статистики о росте размера средней зарплаты в 2020 году и анализа предложений работодателей, размещенных на сайте по подбору персонала.

По данным рекрутингового агентства HeadHunter, средняя зарплата, которую работодатели предлагают потенциальным кандидатам на вакансии, составляет сейчас около 35 тыс. рублей. Это на 9,4% больше, чем год назад.

На сколько это не совпадает с данными Карелиястата, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".