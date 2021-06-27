Реклама
Прислать новость
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан 5
Сегодня 06:40
Простоявший почти 30 лет долгострой корпункта «Останкино» снесли в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 07:15
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском 3
27.06.2021 22:31

Официальная статистика показала, что инфляция не до конца «съела» зарплаты жителей Карелии

Новости. Общество
14:34, 28 Июня 2021
фото: pixabay

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом роста потребительских цен, в апреле в Карелии увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Карелиястат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2021 года составила 48357 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 10,2%.

Среди самых высоких заработная плата работников организаций финансовой и страховой деятельности — 74520 рублей, добычи полезных ископаемых — 68823 рубля.

Где самые низкие зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-06-28 15:44:03
Полное фуфло пишут и это же дерьмо потом анализируют . Мрак .
User
2021-06-28 15:03:37
Официальная статистика показала, что на холопах еще кожа осталась.
юнипер95
2021-06-28 14:45:05
конечно, у учителей и врачей з/ п упали, а у чинуш, дупутатишек, крыс выросли в разы, вот средняя и не упала. Кто это написал - тот ........р
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»