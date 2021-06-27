Официальная статистика показала, что инфляция не до конца «съела» зарплаты жителей Карелии

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом роста потребительских цен, в апреле в Карелии увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Карелиястат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2021 года составила 48357 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 10,2%.

Среди самых высоких заработная плата работников организаций финансовой и страховой деятельности — 74520 рублей, добычи полезных ископаемых — 68823 рубля.

Где самые низкие зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».