Официальная статистика показала разрыв в доходах населения Карелии и регионов СЗФО

Среднемесячный денежный доход в расчёте на одного жителя Карелии в I квартале 2020 года составил 28145 рублей.

По этому показателю Карелия заняла 6 место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает Карелиястат.

Самый высокий денежный доход в расчёте на душу населения в месяц имели жители Мурманской области (42785 рублей в месяц), самый низкий – Псковской области (22847 рублей). На сколько вырос размер среднедушевого дохода в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".