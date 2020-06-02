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Официальная статистика показала разрыв в доходах населения Карелии и регионов СЗФО

Новости. Общество
09:33, 03 Июня 2020
фото: pixabay
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Среднемесячный денежный доход в расчёте на одного жителя Карелии в I квартале 2020 года составил 28145 рублей.

По этому показателю Карелия заняла 6 место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает Карелиястат.

Самый высокий денежный доход в расчёте на душу населения в месяц имели жители Мурманской области (42785 рублей в месяц), самый низкий – Псковской области (22847 рублей).

На сколько вырос размер среднедушевого дохода в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-06-03 09:52:49
Жилая недвижимость:

Квартира на улице Климашкина (120 м2) – почти 950 млн. долл. США,
Квартира на Арбате (600 м2) – около 5 млн. долл. США.
Квартира на улице Вересаева (230 м2) – 1,2 млн. долл. США.
Квартира на улице Цюрюпы (58 м2) – 185 тыс. долл. США.
Квартира в Городище № 2 – цена неизвестна.
Дома и земля в Успенском – почти 10,5 млн. долл. США.
Часть недвижимости числиться на бабушке Алины Кабаевой – Анне Зацепилиной, еще часть на матери спортсменки – Любови Кабаевой. И только третья часть жилой недвижимости записана на саму гимнастку.

У Кабаевой есть земля на Рублевском шоссе, два автомобиля «Мерседес-Бенц» и «Порш Кайен», которые стоят 370 тыс. долл. США.

Среди других активов, о которых стало известно журналистам, стоит отметить коллекцию ювелирных изделий. Общая сумма драгоценностей – больше полумиллиона долларов США.
Вася
2020-06-03 09:45:14
У нас с бабкой Валей в среднем по 600 тыщ в месяц выходит,у нее если 1188тыщ,и у меня 12тыщ.
Гость
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