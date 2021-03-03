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Официальная статистика показала, в каких отраслях в Карелии зарплаты выросли, а где сократились

Новости. Общество
09:59, 04 Марта 2021
фото: pixabay
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Карелиястат подсчитал средней размер номинальной начисленной заработной платы в Карелии за декабрь 2020 года.

Согласно официальной статистике, эта сумма составила 58486, 5 рубля - на 7,7% больше, чем в декабре 2019 года.

Реальный размер зарплаты, характеризующий покупательную способность, по сравнению с декабрём 2019 года увеличился на 1,5%.

Увеличение начисленной зарплаты произошло в большинстве видов деятельности. Например, в добыче полезных ископаемых - в 1,6 раза, в профессиональной, научной и технической сферах - в 1,7 раза.

Вместе с тем, в ряде отраслей сократилась даже номинальная зарплата - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-03-04 10:16:31
Хватит врать Карелиястат (((((((( :)
Гость
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