Официальная статистика показала, в каких отраслях в Карелии зарплаты выросли, а где сократились

Карелиястат подсчитал средней размер номинальной начисленной заработной платы в Карелии за декабрь 2020 года.

Согласно официальной статистике, эта сумма составила 58486, 5 рубля - на 7,7% больше, чем в декабре 2019 года.

Реальный размер зарплаты, характеризующий покупательную способность, по сравнению с декабрём 2019 года увеличился на 1,5%.

Увеличение начисленной зарплаты произошло в большинстве видов деятельности. Например, в добыче полезных ископаемых - в 1,6 раза, в профессиональной, научной и технической сферах - в 1,7 раза.

Вместе с тем, в ряде отраслей сократилась даже номинальная зарплата - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".