Официальная статистика сравнила зарплаты в Карелии с уровнем инфляции

Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в Карелии в 2020 году превысили уровень инфляции.

Это следует из отчетов Карелиястата о номинальной зарплате и индексах потребительских цен.

Инфляция по итогам года составила 6,1%. Уровень средней заработной платы Карелиястат подсчитал за 11 месяцев – этот показатель вырос на 8,1%. Согласно официальной статистике, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии за январь-ноябрь составила 45221,9 рубля. Какие отрасли оказались в лидерах по темпам роста зарплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".