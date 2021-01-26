Официальная статистика сравнила зарплаты в Карелии с уровнем инфляции

Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в Карелии в 2020 году превысили уровень инфляции.
Это следует из отчетов Карелиястата о номинальной зарплате и индексах потребительских цен.
Инфляция по итогам года составила 6,1%. Уровень средней заработной платы Карелиястат подсчитал за 11 месяцев – этот показатель вырос на 8,1%.
Согласно официальной статистике, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии за январь-ноябрь составила 45221,9 рубля.
Какие отрасли оказались в лидерах по темпам роста зарплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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