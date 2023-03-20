Официально объявлена дата прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» из Карелии, погибшим в СВО

Траурная церемония прощания с Виталием Орловым, бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в СВО, пройдет 21 марта в селе Янишполе в Карелии.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

По его словам, церемония начнется в 10 часов и пройдет возле Дома Культуры в селе Янишполе.

«Выражаю слова соболезнования родным и близким», — написал глава администрации.