КМ-Центр приглашает присоединиться к видеопрезентации принципиально нового Skoda Rapid

Марка Skoda представляет российскому рынку новинку – принципиально новый Skoda Rapid – в формате уникальной видеопрезентации модели.

С 16 по 23 мая 2020 года ежедневно в 12.00 в официальном сообществе дилерского центра Skoda "КМ-Центр" в инстаграме @Skoda_karelia будет публиковаться серия видеоороликов, подготовленная маркой Skoda совместно с ведущим автожурналистом Александром Коростелевым, которые максимально раскроют новый Skoda Rapid.



В них вы увидите видеопрезентацию запуска нового Skoda Rapid на российский рынок. Узнаете много нового об истории модели и о дизайне автомобиля. Об уникальных Simply Clever решениях, вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Уже в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге Skoda представила публике свою мировую премьеру в космическом пространстве, самом большом планетарии Европы.

Присоединяйтесь к просмотру каждый день в 12.00 в официальном сообществе дилерского центра Skoda в инстаграме @Skoda_karelia. Задавайте вопросы о Rapid на сайте km-auto.ru/models/Rapid, участвуйте в конкурсах, получайте призы и узнавайте много нового и интересного о принципиально новом Skoda Rapid.

Подробности в социальных сетях официального дилера Skoda "КМ-Центр": vk.com/Skodakarelia и instagram.com/Skoda_karelia/, на сайте km-auto.ru и по телефону: 8 (8142) 59 33 99.

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