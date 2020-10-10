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ОГЭ для учеников девятых классов в 2021 году проведут раньше обычного

Новости. Общество
18:40, 11 Октября 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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Экзамен в 2021 году планируют провести с 20 апреля по 1 июля.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля, следует из проекта расписания, опубликованного в субботу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий документ подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор, сообщает ТАСС.

Ожидается, что ОГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля - основной, с 3 по 22 сентября - дополнительный.

Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной - с экзамена по иностранным языкам.

Экзамены у выпускников девятых классов в 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.

Ранее также был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены у 11-классников планируется провести с 22 марта по 1 июля.

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