Огнеборцы потушили пожар на пилораме в поселке Мелиоративный

Для ликвидации огня привлекли 27 человек и 9 единиц техники.

В пятницу, 13 декабря, в 14.28 поступила информация о пожаре в поселке Мелиоративный, сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.

Как рассказали в источнике, возгорание произошло на пилораме по адресу: улица Лесная, 2. Огнем оказались охвачены 300 квадратных метров кровли.

К тушению пожара привлекли 27 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС республики 19 человек и 7 единиц техники.

В 19.34 огонь был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.