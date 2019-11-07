Огонь повредил частный гараж в Карелии

Пожар произошел 6 ноября в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.41 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном гараже в п. Гирвас в дачном кооперативе "Автомобилист". В 19.31 пожар ликвидирован.



Сгорела кровля гаража на площади 10 кв м.



Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



Виновный найден. Ущерб устанавливается.



Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Кондопожском районе сгорел диван в одной из гаражей.