Огонь уничтожил дом в поселке Карелии – люди остались без жилья (ФОТО)

В Медвежьегорском районе 6 марта произошло два пожара.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Медвежьегорского района, 6 марта на территории района произошло два пожара.

Сообщение о первом пожаре поступило в пожарную охрану в 8.10. Загорелся жилой деревянный одноэтажный дом. Пожар тушили пожарные Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений, всего привлекалось одиннадцать человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.

В результате огонь полностью уничтожил крышу дома, сам дом существенно поврежден огнем. При тушении огня пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Пострадавших на пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.

Второй пожар произошел вечером в деревне Челмужи. В этот раз загорелась частная баня. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарной охраны в 18.40. Возгорание было замечено вовремя и прибывшие к месту пожара пожарные Челмужского подразделения пожарной охраны сумели оперативно ликвидировать возгорание.

В результате пожара повреждено чердачное перекрытие бани. Причина пожара устанавливается.