890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО) 5
24.06.2020 15:51
Парфенчиков: "Коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике" 3
24.06.2020 09:40
Улицу в Петрозаводске засыпали асфальтовыми отходами, по которым трудно ходить (ФОТО) 6
24.06.2020 14:49
Доктор из Карелии, находящийся на передовой борьбы с COVID-19, выступил на Первом канале (ВИДЕО) 1
24.06.2020 15:39
Власти Петрозаводска продолжают проверять маршрутчиков 7
24.06.2020 15:56

Огонь уничтожил около 6 гектаров леса под Петрозаводском (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:10, 25 Июня 2020
фото: © паблик "Пожарная часть – 75 Соломенное"
Загрузка...

Лесной пожар произошел 24 июня в Прионежском районе.

Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

Площадь пожара достигла около 6 гектаров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 21
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»