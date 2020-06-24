Огонь уничтожил около 6 гектаров леса под Петрозаводском (ФОТО)

Лесной пожар произошел 24 июня в Прионежском районе.
Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".
Площадь пожара достигла около 6 гектаров.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.
Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка.
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