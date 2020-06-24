Огонь уничтожил около 6 гектаров леса под Петрозаводском (ФОТО)

Лесной пожар произошел 24 июня в Прионежском районе.

Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

Площадь пожара достигла около 6 гектаров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка.