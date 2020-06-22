Пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии

В Республике Карелия ожидается чрезвычайная степень пожароопасности, предупредили в региональном МЧС.

В Карелии с начала лесопожарного периода зарегистрировано 60 лесных пожаров. Благодаря систематическому мониторингу ситуации, пожары удаётся обнаружить и ликвидировать на ранних стадиях.

По информации Единого лесопожарного центра, в настоящее время в регионе 6 действующих лесных пожаров (из них локализовано 5 пожаров и 1 активный).

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка.

МЧС напоминает – в лесной зоне запрещено:

- бросать на землю непотушенные окурки и спички;

- сжигать мусор;

- разводить костёр в пожароопасный период;

- применять во время охоты пыжи из тлеющего материала;

- оставлять мусор, особенно стекло и пропитанный горючей жидкостью обтирочный материал.

В МЧС напоминают: соблюдение правил поведения поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека!