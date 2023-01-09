Огонь в снегу: пожар уничтожил хозпостройку в деревне Карелии (ВИДЕО)

В деревне Судалица дотла сгорел сарай, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 11 января, в 1.30, в деревне Судалица Олонецкого района, у дома №77 загорелась хозпостройка 18 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекались 2 автоцистерны и 8 пожарных из Олонца.

В 1.45 пожар был ликвидирован.

По информации паблика пожарных-спасателей Олонецкого района, на пожаре погибших и пострадавших нет, в результате горения строение уничтожено полностью.