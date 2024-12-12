Страшный пожар бушует в поселке Мелиоративный.
Еще одно видео охваченной пламенем пилорамы в поселке Мелиоративный разместил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
«Пожар серьезный…», — так очевидец прокомментировал происшествие за кадром.
«Огонь вырывается из-под всей крыши…» — добавил пользователь сети.
Напомним, в поселке Мелиоративный горит пилорама.
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