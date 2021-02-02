Мужчина в Карелии на украденные 23 тысячи рублей порадовал себя алкоголем и сладостями

Сотрудники уголовного розыска Прионежского района установили подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 56-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась крупной суммы денег. Пострадавшая пояснила, что пропажу личных сбережений обнаружила после застолья со своими знакомыми. Женщина знала, кто из компании мог воспользоваться её доверием и украсть почти 23 тыс. рублей. Об этом она и рассказала стражам порядка.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за воровство местный житель. Мужчина признался, что взял у потерпевшей её мобильный телефон и банковскую карту. Он знал пароли и ПИН-коды, поэтому снять деньги ему не составило особого труда.

Так как поблизости обналичить их было негде, часть средств преступник потратил на дорогу до карельской столицы и обратно. На оставшиеся покупал себе алкоголь, сладости и другие продукты. В содеянном мужчина раскаялся и обещал возместить причинённый ущерб.

В настоящее время в отношении жителя Прионежья возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.