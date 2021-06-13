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Ограничения движения транспорта введены на двух автотрассах, ведущих из Ленобласти в Карелию

Новости. Общество
16:14, 14 Июня 2021
фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сегодня ввело ограничения для движения автотранспорта на автомагистрали «Кола» и трассе «Сортавала» на участках вблизи Санкт-Петербурга.

На участке «Колы» с 12 по 179 км. ограничена скорость  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, — там идет ремонт и установка дорожных знаков;

На 40-м километре трассы также введено ограничение скорости  движения в оба направления  с 08:00 до 19:00 — проводится устранение деформаций проезжей части.

На автодороге «Сортавала» с  0 по 37 км ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 20:00 — идет  уборка различных предметов и мусора, мойка разделительной полосы. Также ограничена скорость на транспортных развязках в районе 10, 15, 27, 33 км.

На участке с 34 по 55 км введено ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00 — проводится нанесение дорожной разметки.

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