Ограничения движения транспорта введены на двух автотрассах, ведущих из Ленобласти в Карелию

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сегодня ввело ограничения для движения автотранспорта на автомагистрали «Кола» и трассе «Сортавала» на участках вблизи Санкт-Петербурга.

На участке «Колы» с 12 по 179 км. ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 19:00, — там идет ремонт и установка дорожных знаков;

На 40-м километре трассы также введено ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 — проводится устранение деформаций проезжей части.

На автодороге «Сортавала» с 0 по 37 км ограничена скорость движения в оба направления с 08:00 до 20:00 — идет уборка различных предметов и мусора, мойка разделительной полосы. Также ограничена скорость на транспортных развязках в районе 10, 15, 27, 33 км.

На участке с 34 по 55 км введено ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00 — проводится нанесение дорожной разметки.