Ограничения в подарках не коснутся врачей и учителей, пообещали в кабмине

Ограничения в подарках, которые планируется ввести для должностных лиц в России, не коснутся врачей и учителей, положения соответствующего законопроекта уточнят для избежания неверного толкования.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов.

В рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых помимо прочего регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, органами субъектов РФ и местного самоуправления.

"Учителя, соцработники, врачи и прочий технический и медицинский персонал действительно работают в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, и выполняют возложенные на них задачи. Распространятся ли на них все те ограничения, которые предназначаются чиновникам - должностным лицам? Я сразу скажу - есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться", - заявил Логинов.

Он подчеркнул, что ограничения на вручение подарков вносятся в целях противодействия коррупции, под которой законодательство понимает конкретные действия должностных лиц в связи с осуществлением ими должностных полномочий - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и прочее.

"Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон "Об образовании", либо в закон "О здравоохранении", но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки - не более чем домыслы", - добавил Логинов.

Он напомнил, что действующая сегодня статья 575 Гражданского кодекса РФ допускает возможность получения обычных подарков не дороже трех тысяч рублей работникам лечебных, воспитательных, образовательных учреждений, учреждений соцзащиты и других аналогичных организаций от граждан, которые находятся у них либо на воспитании, либо на лечении, либо под присмотром, а также от их родственников.