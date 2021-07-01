Огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На пересечении проспекта Невского и улицы Машезерской в Петрозаводске провалился асфальт.

Постоянный читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото огромной дыры в асфальте, которая образовалась на тротуаре на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Машезерской.

По всей видимости, причиной провала в асфальте стали дожди, обрушившиеся на Петрозаводск два дня назад.

В настоящее время территория вокруг дыры огорожена. Очевидно, что это место представляет собой опасность для пешеходов. Судя по знаку, здесь собираются произвести ремонт.