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Огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
06:40, 02 Июля 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"

На пересечении проспекта Невского и улицы Машезерской в Петрозаводске провалился асфальт.

Постоянный читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото огромной дыры в асфальте, которая образовалась на тротуаре на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Машезерской.

По всей видимости, причиной провала в асфальте стали дожди, обрушившиеся на Петрозаводск два дня назад.

В настоящее время территория вокруг дыры огорожена. Очевидно, что это место представляет собой опасность для пешеходов. Судя по знаку, здесь собираются произвести ремонт. 

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Комментарии

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кир
2021-07-02 08:56:07
Ещё один пример, что для сточной воды под городом Петрозаводском надо строить туннель. Просто, вы к этому не готовы психологически, - сказал кот-гидролог. Привыкайте к мысли.
Изя
2021-07-02 09:00:03
Плешь уже проел всем с туннелем ))) Дорого это не потянуть ))) :)
Бриг
2021-07-02 08:53:58
Итоги " успешной" работы Мирошник . Мизенковой ,Беккелева , Петрова . Позорище- столица РК.
David.
2021-07-02 08:13:11
Просто провал мигрирует. Пару месяцев назад был на 50 метров выше. Вода дырочку найдет.
Off
2021-07-02 08:07:00
Там где правят педроссы всегда разруха и ямищи на улицах . ,))
Изя
2021-07-02 08:58:37
Off, а если к ним добавить приставов . бурятов , масквачей ???))) УУУУУУУУУУУУ чего будет )))) :)
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