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Огромная свалка выросла в лесу у райцентра в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:44, 22 Мая 2021

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

Ваш голос изменит мир вокруг
20.05.2021 15:09

В паблике «Подслушано в Суоярви» выложили фото свалки с просьбой найти ее создателей. Среди мусора оказалось немало бутылок из-под водки.

«Может, кто знает, где сей напиток подавали в таком количестве? Определим того, кто занимается вывозом мусора туда?» - пишут в паблике.

Ранее еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии.

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