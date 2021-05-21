Огромная свалка выросла в лесу у райцентра в Карелии (ФОТОФАКТ)

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

В паблике «Подслушано в Суоярви» выложили фото свалки с просьбой найти ее создателей. Среди мусора оказалось немало бутылок из-под водки.

«Может, кто знает, где сей напиток подавали в таком количестве? Определим того, кто занимается вывозом мусора туда?» - пишут в паблике.

Ранее еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии.