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Огромную свалку мусора у жилых домов убрали в одном из районов Карелии

Новости. Общество
10:15, 28 Октября 2023
фото: © Суоярвский муниципальный округ / ВК

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Огромную свалку бытового мусора ликвидировали в Суоярви.

Власти Суоярви сообщили о ликвидации огромной свалки бытового мусора.

Так, силами «Карелкоммунэнерго» была убрана несанкционированная свалка мусора около домов № №74 и 74А на Суоярвском шоссе.

Огромная свалка мусора появилась вне специально отведенных для сбора бытовых отходов мест.

Администрация Суоярвского муниципального округа сообщает, что складирование твердых коммунальных отходов (сухого мусора) вне специально отведенных местах запрещается.

Гражданам, которые выбрасывают мусор в непредназначенное для этого места, грозит административная ответственность.

Власти Суоярвского муниципального округа призвали местных жителей  выбрасывать мусор в контейнеры.

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