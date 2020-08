Огромные змеи устроили ожесточенную схватку (ВИДЕО)

Житель индийского штата Одиша стал свидетелем ожесточенной схватки двух крупных змей и заснял это на видео.

На видео оказались запечатлены крысиные змеи или, как еще они называются иначе, серые лазающие полозы, сообщает телеканал "Звезда".

Ролик снял офицер Индийской лесной службы. В подписи к нему он пояснил, что таким образом пресмыкающиеся оспаривают свои права на территорию и продолжение рода с самкой. Видео было опубликовано в Twitter.

Данный вид полозов не ядовит, крысиные змеи убивают противника удушением. Охотятся они при этом, как правило, на мелких грызунов, хотя сами достигают более 2,5 метра в длину.

Rat snakes combat for dominance.

Two male fighting to define their territory & defend their mate. pic.twitter.com/FVn2FIXHte