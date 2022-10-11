Огромный кабан бродит у столовой в поселке Карелии (ФОТОФАКТ)

В Медвежьегорском районе дикий кабан пугает местных жителей.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фото кабана, разгуливающего по поселку Пиндуши.
«В Пиндушах, напротив столовой гуляет большой кабан. Будьте аккуратны!» — предупреждает втор фото местных жителей.
Ранее лиса прогулялась по сугробам в дачном поселке в Карелии.
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