Лиса прогулялась по сугробам в дачном поселке в Карелии (ФОТО)

Жители Кондопожского района встретили утром лесную гостью.

В паблике «О чём говорит Кондопога» выложили фото лисы, которая пришла в последний день октября в садоводческий кооператив «Сандал». Дачные участки оказались под сугробами, по которым и прогулялся зверек.

«Вот такое оно доброе утро 31.10.2022 ПСК „Сандал“», — пишет автор фото Оксана Емельяненко.

Ранее сообщалось, в Сегежском районе Карелии туристы чуть не стали добычей медведя, который устал терпеть их фотосъемку.