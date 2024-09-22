Петербургские врачи спасли новорожденную девочку из Карелии

Сложнейшая и уникальная хирургическая операция длилась более пяти часов.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета провели уникальную операцию новорожденному ребенку.



Гигантскую врожденную аневризму брюшной аорты размером 3 на 2 см специалисты выявили еще до рождения малыша, во время планового ультразвукового исследования. Это редчайший диагноз, и в мире сегодня нет опыта лечения младенцев с этой патологией

— написал министр.

По его словам, разрыв аневризмы — «мешка», заполненного кровью — страшная угроза для жизни ребенка: шансы на спасение пациента в таких случаях минимальны.



Малышке помогли появиться на свет в перинатальном центре Педиатрического университета. На свет появилась доношенная девочка, весом 3 390 граммов. Первоначально было решено провести операцию, когда ей исполнится месяц, но оперировать пришлось на седьмые сутки, экстренно: исследование с помощью мультиспирального компьютерного томографа показало расслоение аорты, что обычно предшествует разрыву

— поделился Михаил Охлопков.



Он подчеркнул, что сложнейшая операция с использованием микрохирургии длилась более пяти часов. Медики удалили аневризму и заместили участок сосуда венозным трансплантатом.



Восхищен профессионализмом детского хирурга микрохирургического отделения Педиатрического университета Андрея Петровича Иванова и желаю ему и его команде дальнейших успехов

— добавил министр здравоохранения республики.