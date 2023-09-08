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Охлопков рассказал о завершении масштабной реконструкции территории Олонецкой ЦРБ

Новости. Общество
10:15, 11 Сентября 2023
фото: Михаил Охлопков / VK

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Коллектив больницы из еловых деревьев высадил «Аллею Памяти».

Михаил Охлопков в личном профиле 11 сентября рассказал о завершении масштабной реконструкции прилегающей территории в Олонецкой ЦРБ.

Глава Минздрава Карелии сообщил, что прежде всего сделали перепланировку территории у стационара. На въезде покрасили поребрик, посадили кусты, цветы. А весной этого года коллектив больницы из еловых деревьев высадил «Аллею Памяти».

Кроме того, провели расчистку территории от старых деревьев под стоянку спецтранспорта отделения скорой медицинской помощи. Обустроили стоянку для транспорта сотрудников учреждения, выполнили разметку.

«На территории стационара заменили старые уличные светильники на энергосберегающие светодиодные, что снизит затраты на энергопотребление более чем в два раза и улучшит освещенность территории», — подчеркнул министр.

Охлопков отметил, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения проводится капремонт входной группы клинико-диагностической службы и приемного покоя стационара: подрядчик меняет дверные блоки, затем покрасят стены, заменят светильники и кафель, а над входом установят козырьки.

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