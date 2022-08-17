Охлопков заявил о приходе новой волны коронавируса в Карелию

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республике растет число заражений коронавирусом.

Сегодня в Карелии зарегистрировано 325 инфицированных, неделю назад их было 186. «Новая волна ковида уже в Карелии», — заявил в соцсети Михаил Охлопков. По оценке министра, таких показателей заболеваемости ковидом не было давно.

«За первую декаду августа заболеваемость ковидом в разных странах выросла в 2,5 раза. Это быстрые темпы. Причиной обострения ситуации специалисты называют новый штамм коронавируса „Кентавр“. Впервые он был обнаружен в мае 2022 года на территории Индии. Это подвариант штамма „Омикрон“, ВА.2.75. „Кентавр“ отличается более низкой патогенностью по отношению к Омикрону, но более высокой контагиозностью. Симптомы нового штамма напоминают ОРВИ: мышечные боли и неприятные ощущения в горле, затрудненность дыхания (одышка), кашель, общая слабость, повышение температуры, нарушения мышечного тонуса», — рассказал Михаил Охлопков.

По словам министра, COVID-19 продолжает активно мутировать, однако новые штаммы, хотя и показывают высокую способность к распространению, успешно подавляются мерами профилактики.

«Наши медицинские организации — поликлиники и стационары — готовы к оказанию помощи. Медицинские работники приобрели опыт и компетенции, знают, что делать. Есть также запас необходимых лекарств. Но многое зависит и от самих граждан. Заражения коронавирусом вполне реально избежать при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности, в том числе носить маску в многолюдных местах. Очень важно обращаться к врачу при первых же симптомах заболевания — это позволит не только быстро принять меры, но и защитить близких. И самое главное — вакцинироваться», — заявил глава карельского Минздрава. По оценке Михаила Охлопкова, в последние дни всё больше граждан вакцинируются и ревакцинируются.