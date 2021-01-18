Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Масштабный потоп случился в туалете разваливающегося дома в Петрозаводске (ФОТО) 30
18.01.2021 16:14
"Бабушка плачет": воды в многоквартирном доме Петрозаводска нет уже 4 дня (ВИДЕО) 13
18.01.2021 15:38
В Петрозаводске скоропостижно скончался бывший заместитель прокурора города Сергей Горюнов 1
Сегодня 10:40
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России 7
18.01.2021 16:05

Охотники добыли трех волков, терроризировавших жителей района Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:38, 19 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Суоярвский вестник"
Загрузка...

В Суоярвском районе продолжается охота на хищников, которые выходят в населенные пункты и пугают местных жителей.

В минувший понедельник, 18 января, в районе деревни Каратсалми удалось сделать оклад на волков, которые терроризировали жителей Суоярви. Охотники добыли три волка, два серых хищника ранены. Сегодня охота продолжается, пишут в паблике районной газеты "Суоярвский вестник".

Ранее сообщалось, что сразу шесть хищников беспокоят жителей Суоярвского района. Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров с 11 января организовали охоту на волков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-19 11:54:06
Офф каждый день здесь террором занимается, а его ещё никто не добыл. :)
Off
2021-01-19 12:04:35
кир, Погоди немного дадим Киру срок , Будет у него "белка " будет и свисток . :)
кир
2021-01-19 12:39:35
Off, ха-ха-ха, болезный со справкой.
Off
2021-01-19 12:43:24
кир, ага, похмельный с бутылкой ..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»