Охотники добыли трех волков, терроризировавших жителей района Карелии (ФОТО)

В Суоярвском районе продолжается охота на хищников, которые выходят в населенные пункты и пугают местных жителей.

В минувший понедельник, 18 января, в районе деревни Каратсалми удалось сделать оклад на волков, которые терроризировали жителей Суоярви. Охотники добыли три волка, два серых хищника ранены. Сегодня охота продолжается, пишут в паблике районной газеты "Суоярвский вестник".

Ранее сообщалось, что сразу шесть хищников беспокоят жителей Суоярвского района. Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров с 11 января организовали охоту на волков.