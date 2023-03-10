Охотники Карелии: Собака просто отгрызла себе кусок лапы

Охотники в Карелии ищут тех, кто в поселках расставляет капканы.

В паблике «Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии» опубликован очень страшный пост о бесчеловечном отношении к животным.

Участники паблика сообщают, что неизвестные расставляют капканы в поселках Карелии, в которые попадают собаки. От боли животные не дают к ним подойти и наносят себе увечья.

«Уважаемые охотники! Расскажите, пожалуйста, с какой целью и кем расставляются капканы в поселках Карелии? Уже второй известный случай, когда собака попадает в капкан. Животное не дает к себе подойти, поэтому капкан снять не было возможности, собака просто отгрызла себе кусок лапы. Это жестоко и ненормально», - сообщается в паблике.