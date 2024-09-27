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Охоту запретили из-за карантина в Сегежском районе

Новости. Общество
19:30, 30 Сентября 2024
фото: © Freepik

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В мясе диких животных обнаружили опасных паразитов.

Очаги трихинеллеза обнаружили в Сегежском районе. Информацию об этом сообщила Государственная ветеринарная служба.

Этот вид гельминтов поражает медведей, кабанов, свиней, грызунов. Человек также может заразиться заболеванием, если поест плохо термически обработанное мясо. 

Для того, чтобы трихинеллез не распространялся, нельзя выбрасывать туши мертвых животных за пределы ферм, а также не допускать скармливания восприимчивым животным непроваренного мяса, полученного от охоты на диких животных. Кроме того, необходимо проводить дератизацию помещений и ряд других санитарных мероприятий.

Ранее мы писали о том, что вдоль улицы Центральная в деревне Карелии установили карантин по паразитам.

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