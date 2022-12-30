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Охраняемый государством памятник архитектуры в Петрозаводске оказался на грани обрушения (ФОТО)

Новости. Общество
12:36, 07 Января 2023

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Архитектурный памятник XIX века, «Дом Лузгина», включенный в перечень объектов культурного наследия Карелии, пришел в состояние разрухи.

Об этом рассказал один из подписчиков группы «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

Он разместил фотографии, на которых видно, в каком состоянии находится постройка.

«Сначала опустела одна половина дома, потом и вторая, за несколько лет буквально сложился пополам», — говорится в подписи к фото.

Об исторической ценности «Дома Лузгина» говорится в описании на официальном сайте Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия Карелии.

Дом на ул. Шуйской (бывшей деревни Сулажгоры) был построен в 1890 году.  Стены рублены из круглых бревен «в обло», не обшиты. Прямоугольный сруб покрыт двухскатной крышей. Первоначально дом состоял из жилой и хозяйственной частей. В первой половине ХХ века был перепланирован на двух хозяев. Главный фасад асимметричный, разделен перерубом на два и три окна. Щипец дома с окном на чердак украшен декоративным балконом, имеющим снизу подшивку в форме выкружки и ограждение из точеных балясин. Кронштейны и причелины — резные, наличники на окнах — простые. Дом интересен как пример одноэтажного крестьянского жилища конца XIX века в застройке ул. Шуйской.

 

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