Реклама на сайте
Прислать новость
Мэр Петрозаводска рассказал, как будет развиваться набережная города 3
Сегодня 08:05
Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано за последние сутки в Карелии 7
Сегодня 09:28
Книгу с автографом Дурова выставили на продажу за 20 миллионов рублей (ФОТО) 4
07.06.2021 21:30

Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке

Новости. Общество
19:30, 08 Июня 2021
фото: pixabay.com / domkarch

В Пакистане больничный охранник выдал себя за врача и сделал операцию 80-летней пациентке.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

В конце мая 2021 года Мухаммад Вахид Батт (Muhammad Waheed Butt), охранник больницы, притворился врачом и наладил контакт с родными пациентки Шамимы Бегум (Shameema Begum). Он втерся к ним в доверие, предложил провести операцию на спине и потребовал денег.

Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал Бегум в паре с больничным техником.

После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны. Эти визиты также были платными.

Несмотря на приезды «хирурга», спустя время кровотечение и боли усилились. Родственники доставили Бегум в больницу для оказания помощи, однако спасти женщину не удалось.

После смерти пациентки выяснилось, что она попала под нож к охраннику, а не к хирургу. Более того, это не первый случай, когда Батт выдавал себя за врача. Согласно сведениям сотрудников больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.

«Мы не можем постоянно следить за тем, что делает каждый врач. У нас большая больница», — прокомментировал произошедшее в лечебном учреждении сотрудник больницы, не пожелавший называть свое имя.

Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
Сегодня 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
Сегодня 11:37
Достояние республики 1
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»